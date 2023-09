Libia: inviato Onu Bathily incontra presidente Camera rappresentanti Saleh, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale del segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato, oggi, nella città nord-orientale di Qubba, il presidente della Camera dei Rappresentanti, Aguila Saleh, con il quale ha sottolineato “la necessità impellente di accelerare il completamento del quadro giuridico per indire elezioni inclusive”. Lo si apprende da un messaggio pubblicato da Bathily sulla piattaforma X (precedentemente nota come Twitter), nel quale si legge che i due, dopo aver discusso degli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia, hanno convenuto sull’importanza di “organizzare elezioni (presidenziali e parlamentari, ndr) sotto un governo unificato, sostenuto dai principali attori politici”. Lo scorso 22 agosto, Bathily aveva dichiarato, durante un briefing al Consiglio di sicurezza Onu, che l'esistenza di un governo unitario, accettato da tutte le parti interessate, "è diventata un dovere, per guidare il Paese verso le elezioni", sottolineando che l'assenza di un accordo politico completo aprirebbe, di contro, la strada al deterioramento della situazione. Il 30 agosto, inoltre, Bathily aveva espresso il medesimo auspicio durante i colloqui con il presidente del Consiglio presidenziale, Mohammed Menfi, con il quale aveva concordato di “proseguire gli sforzi per la finalizzazione delle leggi elettorali e di lavorare su un accordo politico globale che apra la strada a elezioni inclusive”. Parimenti, lo scorso 31 agosto, gli inviati di Stati Uniti e Francia in Libia, rispettivamente Richard Norland e Paul Soler, avevano ribadito, attraverso la piattaforma X, il loro sostegno all’appello lanciato da Bathily in favore della formazione di un governo tecnocratico, per indire le elezioni parlamentari e presidenziali e per sostenere la stabilità del Paese. I due, inoltre, avevano incoraggiato gli sforzi del Comitato libico misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali e il lavoro che sta svolgendo il Comitato finanziario supremo per la gestione della spesa pubblica della Libia.(Lit)