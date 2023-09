Business news: petrolio, cinese Cnooc e brasiliana Petrobras annunciano accordo di cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero statale cinese Cnooc ha firmato un accordo di cooperazione strategica con la compagnia petrolifera di Stato brasiliana Petrobras. Lo ha riferito il quotidiano cinese "The Paper", citando fonti interne a Cnooc. L'accordo prevede il rafforzamento della cooperazione in comparti come la raffinazione, l'ingegneria chimica, la costruzione di infrastrutture energetiche e i servizi per i giacimenti petroliferi, il commercio di petrolio greggio e lo sviluppo di fonti e tecnologie energetiche a bassa intensità di carbonio. Il colosso petrolifero cinese vanta già una presenza consolidata nel settore del petrolio e del gas brasiliano: detiene una quota del 7,34 per cento nel giacimento offshore di Buzios, e una del 9,65 per cento nel giacimento di Mero. (Cip)