Lombardia: Mazzali, "Fonti d'estate", progetto finanziato dalla Regione per l'inclusione lavorativa di persone fragili

- "Un'iniziativa straordinaria che ha saputo coinvolgere un'intera comunità in un progetto non solo di rigenerazione urbana e attrattività, ma anche di inclusione lavorativa di persone fragili". Così Barbara Mazzali, Assessore a Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, oggi in occasione della serata conclusiva dell'iniziativa 'Fonti d'estate'. Un evento finanziato da Regione Lombardia e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero per le disabilità, che ha reso possibile la riapertura del parco delle terme, che altrimenti sarebbe rimasto chiuso, grazie alla Cooperativa 'Lavorare Insieme, e l'impegno di volontari ma soprattutto di tanti ragazzi con fragilità. Sono stati proprio loro a gestire il minigolf annesso al parco e il punto di ristoro interno, facendo rianimare così l'area e attivando servizi. Mazzali ha ringraziato l'amministrazione comunale per "il lavoro di squadra che ha mobilitato le preziose risorse delle realtà sociali del territorio". Poi l'assessore si è rivolta direttamente ai ragazzi con disabilità e ai volontari: "Avete dato il meglio di voi, vi siete rimboccati le maniche per il bene comune, dando un esempio a tutti. Grazie per il vostro splendido contributo all'offerta turistica locale". La serata è stata inoltre l'occasione per l'amministrazione comunale per descrivere il progetto delle nuove terme curative che dovrebbe vedere l'avvio dei lavori entro la fine dell'anno per un investimento di 1,4 milioni di Euro (500.000 euro risorse regionali, 600.000 euro contributo a rimborso del BIM e 300.000 risorse comunali). "Sono felice per i lavori di rilancio delle Terme di Sant'Omobono, che inizieranno a dicembre e prevede la conclusione per la prossima estate, dove, quindi, tornerò con piacere. Le terme, fonte di cura e benessere, sono un volano per il turismo lombardo in tanti piccoli luoghi che vogliono attrarre visitatori. Il mio Assessorato ha un'attenzione a questo comparto che ha potenzialità da sfruttare in Lombardia". (Rem)