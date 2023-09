Europee: Delmastro, progetto Ecr è riprodurre modello Meloni in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo snodo delle elezioni europee "è fondamentale". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). "Il progetto di Ecr è quello di riprodurre il modello Meloni" e quindi una "chiara forza di centrodestra che ha l'ambizione di governare facendo saltare l'innaturale alleanza che oggi vige in Europa e che ha inginocchiato l'Europa intera", ha spiegato. Un'alleanza, l'attuale, "che balbetta sui ogni dossier rilevante", ha aggiunto Delmastro. "Rifiutiamo di entrare nella stanza dei bottoni" dell'Ue "di oggi", con "l'ammucchiata incapace di incidere non sappiamo cosa farci", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia. (Rin)