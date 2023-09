Migranti: Musumeci, sono possibile soluzione, Italia non in grado di fornire forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non è in condizione di fornire forza lavoro, i migranti oggi diventano una possibile soluzione, a patto che li sottraiamo al ricatto, alla minaccia e allo sfruttamento della mafia e che abbiano la consapevolezza che venire in Italia vuol dire avere rispetto delle nostre regole e delle nostre leggi". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei).(Rin)