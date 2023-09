Roma: la canoa si capovolge e rischia di annegare, 62enne salvato su lago di Bracciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La canoa si è capovolta e lui, un 62enne, stava rischiando di annegare nel lago di Bracciano. A salvarlo sono stati gli uomini della polizia di Stato del distaccamento fluviale di Civitavecchia che hanno notato l'uomo in acqua durante un normale servizio di pattugliamento sul lago, in località Trevignano romano. Gli agenti hanno notato una canoa capovolta e degli schizzi di acqua nelle vicinanze dell'imbarcazione: l'uomo allo stremo delle forze faticava a rimanere a galla. Raggiunto il 62enne, che era in stato di shock e aveva difficoltà a respirare, è stato soccorso con le tecniche di salvataggio. Una volta issato sul natante i poliziotti si sono accorti che aveva entrambe le gambe avvolte da uno spesso cordino, presumibilmente da pesca. L'uomo è stato portato al sicuro ed è stato sottoposto alle prime cure del caso, per poi essere trasportato sulla terra ferma. Raggiunta la riva del lago, è stato soccorso da personale medico, allertato per la circostanza, che ne ha constatato il buon stato di salute, anche grazie al provvidenziale e tempestivo intervento dei poliziotti.(Rer)