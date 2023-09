Energia: Monti (Edison), primo settore economico, si intensificherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo cruciale dell’energia “non farà che intensificarsi grazie alle frontiere aperte dalla ricerca, dall'innovazione e dagli investimenti: già oggi, infatti, l’energia è il primo settore economico a livello europeo e italiano per intensità degli investimenti (39 per cento del valore aggiunto del settore in entrambi i casi, per un valore complessivo di 90 miliardi dell’Unione Europea)”. Lo ha dichiarato il Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Le soluzioni che sono oggi ancora allo studio e le nuove risorse energetiche che saranno introdotte e applicate diventano gli altri tasselli fondamentali con cui potremo costruire la Società del Futuro, quella caratterizzata da un modello di energia sostenibile (economicamente, ambientalmente, socialmente, tecnologicamente), sicura, diffusa e partecipata, con il coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder pubblici e privati, collettivi ed individuali, e il pieno sviluppo delle fonti rinnovabili e dei servizi energetici e ambientali” ha concluso Monti.(Com)