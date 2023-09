Libano: capo Hezbollah Nasrallah incontra delegazione di Hamas e Jihad islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha incontrato oggi il capo del movimento della Jihad islamica palestinese, Ziad al Nakhala, e il numero due dell’ufficio politico del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas, Saleh el Arouri. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato oggi da Hezbollah. Durante i colloqui, i tre hanno passato in rassegna “gli ultimi sviluppi nella regione, in particolare in Palestina, e hanno analizzato la situazione in Cisgiordania, in un contesto di aumento delle operazioni militari (delle Forze di difesa israeliane - Idf, ndr)”, ribadendo “la loro posizione comune contro Israele e l’importanza di un coordinamento quotidiano, soprattutto in Palestina e in Libano”. Negli ultimi anni, secondo “L’Orient le Jour”, si sono stabiliti in Libano molti esponenti di Hamas e della Jihad islamica, due movimenti che con Hezbollah, legato dal punto di vista politico e culturale all’Iran, costituiscono il cosiddetto “asse della resistenza” contro Israele. L’incontro fra Nasrallah, Al Nakhala e El Arouri, inoltre, ha seguito i colloqui tenuti ieri dal ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, con il capo di Hezbollah e con diversi rappresentanti della Jihad islamica e di Hamas. (Lib)