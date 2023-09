Farnesina: Tajani, politica estera italiana al servizio di pace, stabilità e crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica estera italiana è al servizio della pace, della stabilità e della crescita economica. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Il ruolo da protagonista dell’Italia in Africa, nei Balcani e in America latina serva a rafforzare l’Unione europea e a renderla più incisiva nello scenario internazionale”, ha scritto il ministro in un messaggio su X (ex Twitter). (Res)