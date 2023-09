Milano: De Corato (Fd'I), il Comune pensa al green e non alla sicurezza di Lorenteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Comunale ha aderito al progetto europeo "Clever Cities", che ha tra gli obiettivi "la realizzazione a Lorenteggio di un'altra parete verde di quasi 40 metri lineari nella zona tra l'area del parco e il deposito dei mezzi Atm. Ma in quella periferia della città, che è già in mano a spacciatori, delinquenti e malavitosi (per la maggior parte stranieri), il Sindaco non poteva investire in progetti legati alla sicurezza?". Lo dichiara in una nota Riccardo de Corato. on. di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia. "Ancora una volta il Centrosinistra, con un raro capolavoro di incompetenza e investendo sempre e solo sul "green", conferma di essere lontano anni luce da quelle che sono le vere esigenze della città e dei milanesi continuando a prendere in giro gli stessi", conclude. (Com)