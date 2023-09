Regno Unito: ministra Interno ordina inchiesta sull’attivismo politico della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno britannica, Suella Braverman, ha ordinato un’inchiesta sul rispetto dell’imparzialità politica da parte della polizia, da lei accusata di eccedere nell’attivismo. Lo ha riferito in un’intervista al quotidiano “The Telegraph”. Braverman ha dato istruzioni all’ispettore capo Andy Cooke di indagare su “una crescita inaccettabile” di episodi in cui le forze dell’ordine hanno mostrato “partigianeria” su questioni controverse. La ministra teme che questo “assecondare la correttezza politica” distragga gli agenti dalla lotta alla criminalità. Tra gli episodi che Braverman ha citato nell’intervista a titolo di esempio ci sono casi di agenti che si sono inginocchiati durante dimostrazioni del movimento Black Lives Matter e indagini aperte contro femministe colpevoli solamente di avere scritto messaggi “gender-critical”, ossia non in linea con i cardini ideologici dominanti dell’attivismo Lgbti sulla questione trans. “Tutto quello che fa la ministra dell’Interno è ordinare rapporti sulle sue ossessioni politiche. Mentre lo fa, altri criminali vengono lasciati andare e altre vittime vengono lasciate a loro stesse”, ha detto un portavoce del Partito laborista criticando l’iniziativa. (Rel)