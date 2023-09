Iran-Turchia: ministro degli Esteri Fidan è atteso domani in visita ufficiale a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, è atteso domani a Teheran per una visita ufficiale. Lo ha riferito un comunicato stampa diramato oggi dal ministero degli Esteri turco e il sito di informazione iraniano “Iran Front Page”. Durante la sua visita nella Repubblica islamica, Fidan terrà “incontri di alto livello” e discuterà delle “posibilità di sviluppare ulteriormente la cooperazione bilaterale con l’Iran in tutti i settori”, oltre che degli “ultimi sviluppi della situazione regionale e internazionale”. Come ricorda “Iran Front Page”, in varie occasioni Teheran si è dichiarata disponibile a promuovere la cooperazione con Ankara. Durante un colloquio telefonico con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, risalente allo scorso 30 maggio, il presidente della Repubblica islamica, Ebrahim Raisi, ha auspicato un’intensificazione delle relazioni tra i due Paesi a livello economico, politico, di sicurezza, commerciale e culturale. (Tua)