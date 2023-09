© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine stanno “avanzando”, “malgrado e indipendentemente da quello che si dice”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Stiamo facendo progressi e questa è la cosa più importante. Siamo in movimento”, ha scritto il capo dello Stato in un messaggio su X (ex Twitter). (Kiu)