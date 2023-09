Libia: rafforzate misure di sicurezza dopo nuovi appelli a organizzare proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo giorno consecutivo, un imponente dispiegamento di militari e forze di sicurezza del Governo di unità nazionale (Gun) è in corso in tutto il Paese, in particolare nella capitale Tripoli, a seguito dei ripetuti appelli a organizzare proteste contro l’eventualità di una normalizzazione tra Libia e Israele. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya/Al Hadath”, citando fonti locali. Blindati delle forze di sicurezza e delle Forze armate facenti riferimento al Gun si sono schierati in numerosi quartieri di Tripoli, dove sono state chiuse le strade che conducono alla centrale Piazza dei Martiri. Intensificate, inoltre, le misure di sicurezza in prossimità delle abitazioni dei rappresentanti delle istituzioni politiche e militari del Paese, soprattutto quella del primo ministro del Gun, Abdelhamid Dabaiba. Eppure, quest’ultimo nei giorni scorsi aveva assicurato che non sarebbe stata in programma alcuna trattativa per un ripristino delle relazioni con Israele. Tuttavia, aveva dichiarato ieri Dabaiba, “molti partiti hanno approfittato della questione per regolare conti politici legati al progetto elettorale”. Il premier, inoltre, aveva ribadito che il Gun “si sarebbe fermamente opposto a coloro che avessero tentato di minare la sicurezza del Paese, dei suoi cittadini e delle loro proprietà”. Ieri, fonti della sicurezza avevano riferito all’emittente “Al Arabiya/Al Hadath” che gruppi armati erano stati richiamati a Tripoli da diverse aree del Paese, soprattutto dalla città nord-occidentale di Misurata. Da qui, infatti, erano giunte le formazioni armate affiliate a Salah Badi, comandante della brigata Al Samoud, di ispirazione integralista islamica, sostenute da gruppi che facevano riferimento all’ex mufti del Paese, Sadiq al Ghariani, “per chiedere il rovesciamento del governo di Dabaiba”. (Res)