Ue: Fitto, dipendenza energetica da Russia e delocalizzazioni errori importanti del passato

- In Europa "si sono commessi errori molto importanti negli anni scorsi. L'Europa non ha mai guardato in maniera concreta alle politiche del Mediterraneo". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). "Un limite che - ha spiegato - è esploso di fronte allo scoppio della guerra" in Ucraina con la quale ci si è resi conto che "siamo dipendenti dalla Russia sul fronte energetico" e che "abbiamo spostato molte produzioni industriali da altre parti". Questi due sono "errori importanti compiuti negli anni passati. In questo contesto si inserisce l'azione del gruppo dei Conservatori", ha concluso.(Rin)