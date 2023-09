Pnrr: Fitto, nessun definanziamento progetti, Comuni dovrebbero ringraziare per altre fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "67 miliardi" gli euro legati "a progetti in essere" cioè che "esistevano prima del Pnrr" e sono stati solo "tirati fuori dai cassetti" come gli "stadi di Firenze e Venezia" che non sarebbero stati accettati dalla Commissione europea. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). "A giugno 2026 se i progetti non vengono realizzati al 100 per cento c'è la revoca", ha ricordato. "Noi abbiamo il dovere di preoccuparci di quello che accadrà a giugno del 2026. Quindi proponiamo alla Commissione europea di modificare il Pnrr e spostare su altre fonti di finanziamento, non c'è nessun definanziamento: i Comuni che protestano ci dovrebbero ringraziare per questa proposta", ha concluso il ministro.(Rin)