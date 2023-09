Mef: Urso, ingresso NetCo accelera investimenti di rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il via libera del governo all'ingresso del Mef nella NetCo di TIM "può accelerare gli investimenti per la realizzazione della rete di fibra ottica e della connettività del nostro Paese, che è una necessità per renderlo più competitivo. Nel contempo, salvaguardare i livelli occupazionali". Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "Questa delibera del governo all'iniziativa con Kkr accanto a quella già realizzata con Lufthansa dimostra come questo governo sia particolarmente attento e aperto agli investimenti stranieri nel nostro paese: sia nel caso di Lufthansa, emblematico, sia nel settore delle telecomunicazioni, strategico" ha spiegato Urso. "Ovviamente auspichiamo una compagine sempre più significativa e forte" ha aggiunto il ministro a chi gli ha chiesto se ci sono altre realtà estere interessate al paese. "Crediamo nello sviluppo del settore e siamo impegnati in sede italiana e in Europa perché molte decisioni vanno prese in sede europea. E questo riguarda la sostenibilità degli investimenti in 5G e sulla connettività del territorio. Strategici per il nostro Paese e per l'Europa" ha concluso Urso. (Rem)