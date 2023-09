Ponte Stretto: Musumeci, è una delle priorità, non più il capriccio di qualcuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ponte sullo Stretto "non è più il capriccio di qualcuno". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). "E' provinciale dire il 'Ponte di Messina', l'Europa è qui", e "l'Europa fa bene a guardare al Mediterraneo con uno sguardo diverso", ha aggiunto. "Il Ponte è una delle priorità, che non è alternativa alle altre. Il Ponte - ha concluso il ministro - serve a rendere competitiva quest'area in termini di investimenti stranieri" e per "far diventare il Mezzogiorno d'Italia il cuore del Mediterraneo". (Rin)