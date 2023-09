Cernobbio: Urso, investimento saudita in Fondo Made in Italy, non anticipo decisioni di altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Non anticipo mai le decisioni che poi saranno prese, soprattutto da altri". Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se il ministro saudita annuncerà investimenti in Fondo strategico Made in Italy, invitato in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Il Fondo strategico italiano, "che è istituito col disegno di legge che è in via di approvazione in parlamento, ha suscitato l’interesse di tanti investitori internazionali e fondi sovrani, che ritengono sia possibile partecipare assieme al Fondo a investimenti sulle filiere strategiche del Made in Italy. Noi su questo siamo assolutamente aperti e disponibili" ha concluso Urso. (Rem)