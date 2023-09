Africa: Fitto, Piano Mattei si strutturerà in modo concreto nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "riflettere sul livello di credibilità internazionale che Giorgia Meloni ha costruito in questi mesi". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento all'evento "Quando cresce il Sud, cresce l’Italia, cresce l’Europa", organizzato a Scilla, in provincia di Reggio Calabria dall'Ecr Party (Conservatori e riformisti europei). "E' una novità assoluta" e i "risultati verranno sempre di più. Il Piano Mattei si strutturerà in modo concreto nei prossimi mesi" ha annunciato il ministro. (Rin)