Patto stabilità: Gentiloni, non prolungheremo regole nel 2024

- “Noi abbiamo deciso di sospendere le regole del patto di stabilità il 17 maggio del 2020, dopo la dichiarazione della pandemia. Le abbiamo prolungate abbastanza facilmente nel 2021, con qualche discussione nel 2022, con molte discussioni nel 2023. Non le prolungheremo nel 2024”. Lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. (Rem)