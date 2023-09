Lazio: Tiero (Fd'I), chiesto incontro a Rocca per affrontare tema erosione costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero, afferma: "ho chiesto un incontro urgente al governatore Francesco Rocca, agli assessori Pasquale Ciacciarelli e Fabrizio Ghera, nonché al presidente della commissione competente Nazzareno Neri, per affrontare in modo perentorio il problema delle mareggiate e dell'erosione costiera per gettare le basi di un programma sinergico di interventi volti alla salvaguardia della costa, dei suoi abitanti e dell'intero indotto turistico-economico. Il maltempo verificatosi nella notte tra il 28 e 29 agosto - prosegue - ha provocato parecchi danni agli stabilimenti balneari di Latina, Sabaudia e Terracina. Siamo davanti a un'emergenza gravissima che ha cancellato interi tratti di costa nei Comuni del Lazio ed in particolare nel pontino, dove la situazione sta diventando insostenibile sia sotto il profilo della tutela ambientale che in termini di difesa del sistema economico locale". (segue) (Com)