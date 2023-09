Lazio: Tiero (Fd'I), chiesto incontro a Rocca per affrontare tema erosione costiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'erosione costiera - prosegue Tiero - ha raggiunto, in molti tratti del litorale laziale, livelli di grave dissesto e, considerata la rapida evoluzione dei fenomeni di arretramento delle spiagge degli ultimi anni, le prospettive future sono molto preoccupanti. Sono fin troppo evidenti i riflessi negativi di questo dramma proprio per il settore di punta del nostro territorio, ovvero il turismo, che ricordo ancora una volta, rappresenta il 13 per cento del Pil nazionale e laziale. Ma relativamente al tema del ripascimento mi preme sottolineare purtroppo l'insufficienza di interventi strutturali da parte della precedente amministrazione regionale. Occorre - conclude - pianificare le azioni necessarie a garantire in tempi stretti la difesa e la ricostruzione di tutto il litorale laziale attraverso una serie di iniziative finalizzate a ridurre il rischio di erosione, azzerare il pericolo verso il patrimonio pubblico e privato e per la sicurezza dei cittadini, procedendo ad un progressivo ripascimento e definendo interventi periodici e continuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria". (Com)