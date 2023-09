Energia: studio Enel, filiere industriali per raggiungere target decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di filiere industriali europee e italiane in settori strategici per la transizione energetica, quali il fotovoltaico, le batterie e le pompe di calore, contribuirà al raggiungimento dei target di decarbonizzazione fissati da Bruxelles, garantendo maggiori livelli di sicurezza energetica e autonomia strategica all’Ue e ai suoi Stati membri, con ritorni socio-economici rilevanti per imprese e cittadini. È quanto emerge dallo studio "Energy transition strategic supply chains. Industrial roadmap for Europe and Italy" realizzato da Fondazione Enel e The European House - Ambrosetti in collaborazione con Enel, presentato oggi nell’ambito del Forum di The European House - Ambrosetti alla conferenza stampa cui hanno preso parte Valerio De Molli, Managing Partner & Ad di The European House - Ambrosetti, Nicola Lanzetta, direttore Italia, gruppo Enel e Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Lo Studio evidenzia che, per accelerare il percorso di transizione e decarbonizzazione, l’Ue e i suoi Stati membri sono chiamati a sviluppare e implementare una nuova visione strategica che ponga al centro della transizione energetica la creazione e il rafforzamento di una base tecnologica e industriale locale integrata e coordinata, in particolare in settori chiave quali il fotovoltaico, le batterie e le pompe di calore. Riconoscendo la necessità di agire in modo rapido ed efficace per colmare il gap con i competitor internazionali - primo fra tutti la Cina - le istituzioni europee e nazionali hanno identificato una serie di target al 2030 che permetterebbero all’Europa di rafforzare sicurezza e sostenibilità del proprio sistema energetico, garantendo contemporaneamente ritorni socio-economici rilevanti. (segue) (Rin)