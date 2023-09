Energia: studio Enel, filiere industriali per raggiungere target decarbonizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e l'Europa si sono poste obiettivi ambiziosi nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e nell’elettrificazione dei consumi finali. Tuttavia, le catene di approvvigionamento delle tecnologie chiave per raggiungere la decarbonizzazione sono fortemente concentrate al di fuori dell’Europa, principalmente in Cina (in media il 65 per cento del totale). Per l'Italia e l'Europa questa situazione rappresenta un rischio ma anche l'opportunità di sviluppare catene del valore con innegabili benefici socio-economici. Per affrontare queste sfide l'Unione europea ha presentato a marzo 2023 il programma 'Net Zero Industry Act' (Nzia), con l'obiettivo di raggiungere una produzione europea e nazionale di almeno il 40 per cento della domanda annuale di tecnologie verdi entro il 2030: l'Europa dovrebbe raggiungere i 30 GW annui di capacità produttiva per tutte le fasi della filiera fotovoltaica, nonché di almeno 550 GWh di capacità produttiva per la catena del valore delle batterie e 31 GW per le pompe di calore. Per raggiungere questi obiettivi è necessario che l'Unione europea rimoduli efficacemente i fondi esistenti. Il raggiungimento di un sistema energetico completamente decarbonizzato richiederà lo sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie lungo l'intera catena del valore: generazione rinnovabile, stoccaggio, trasmissione e distribuzione dell'energia, usi finali. Lo studio si concentra su tre settori industriali chiave da qui al 2030: fotovoltaico, batterie e sistemi di accumulo, pompe di calore elettriche. Per quanto riguarda le tecnologie di produzione di energia, il maggiore incremento della capacità installata in Europa è previsto per il fotovoltaico, la tecnologia di generazione più economica tra quelle disponibili: si prevede che tra il 2021 e il 2030 l'Ue registri un aumento di 432 GW per il solare, a fronte dei 323 GW per l'eolico. Nello stesso periodo in Italia è previsto un aumento di 58 GW per il solare rispetto ai 25 GW per l'eolico. Le batterie e i sistemi di accumulo sono essenziali per facilitare la penetrazione della variabile fonti energetiche rinnovabili, la diffusione dei veicoli elettrici e i cambiamenti nei modelli di domanda di energia elettrica. All'interno dell'Unione Europea la capacità delle batterie dovrebbe crescere di 810 GWh entro il 2030 (oltre 10 volte l'attuale capacità di 76 GWh), mentre in Italia si prevede in crescita di 60-106 GWh (oltre 20-30 volte in più rispetto agli attuali 3,35 GWh). Allo stesso tempo, si prevede che entro il 2030 ci saranno 51 milioni di veicoli elettrici nell'UE (8 volte di più rispetto agli attuali 6,1 milioni) e 6 milioni di veicoli elettrici in Italia (17 volte gli attuali 300.000). (segue) (Rin)