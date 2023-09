Spagna: Sanchez, presidente Federcalcio Rubiales non può aspirare a rappresentare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Reale federazione di calcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, non può aspirare a rappresentare il Paese e danneggiarlo con comportamenti che “ci imbarazzano e non ci rappresentano”. Lo ha dichiarato il premier uscente, Pedro Sanchez, durante un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Malaga. Sanchez, che si è riferito a Rubiales solo in modo implicito e senza farne il nome, ha elogiato “la reazione esemplare” delle giocatrici della nazionale femminile di calcio spagnola. “Le nostre calciatrici hanno vinto due volte: sul campo e dando al mondo una lezione di eguaglianza tra uomini e donne”, ha detto il capo del governo uscente. Venerdì scorso Rubiales è stato sottoposto a indagine per aggressione sessuale dalla procura della Corte nazionale spagnola, in relazione al bacio non consensuale che il presidente della Federcalcio spagnola ha dato alla giocatrice Jenni Hermoso durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio femminili. Rubiales, che ha rifiutato di dimettersi dal suo incarico, è stato sospeso dalla Fifa per 90 giorni nell’attesa di misure disciplinari. (Spm)