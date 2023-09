Marocco: Sahara Occidentale, tre giorni di lutto per la morte di quattro membri del Polisario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza dell’autoproclamata Repubblica Sahraoui ha decretato tre giorni di lutto, a partire da oggi, dopo l’uccisione di un comandante e di tre combattenti di spicco del fronte Polisario da parte di un drone delle Forze armate del Marocco (Far, Forces Armées Royales), avvenuta ieri nel territorio conteso del Sahara occidentale. Lo si apprende dall’agenzia di stampa sahrahoui “Sahara Press Service” (Sps) e dal sito di informazione marocchino "Hespress". Ieri, infatti, le unità dell’Esercito popolare di liberazione sahraoui (Apls) aveva preso di mira alcune postazioni del 36mo reggimento delle Far nei distretti di Aousserd e di Houza, nella regione di Guelb Enoss. Altre azioni dell’Apls si erano registrate lo scorso 31 agosto, contro il primo reggimento delle Far, nel distretto di Aousserd. Da parte loro, le Far avevano lanciato un attacco per mezzo di droni contro un reparto del fronte Polisario che tentava di infiltrarsi nella zona cuscinetto a ridosso del confine marocchino, avvicinandosi al muro di sicurezza eretto dalle autorità di Rabat. Tra le vittime, tutte appartenenti al Polisario, spicca il comandante Aba Ali Hamoudi, membro del segretariato nazionale e comandante della sesta regione militare del fronte. Gli altri quattro, invece, sono il comandante operativo Bachir Said Limam, e due combattenti, Hammadi Belaid e Salama el Mehdi Sid el Arbi. (segue) (Mar)