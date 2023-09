Marocco: Sahara Occidentale, tre giorni di lutto per la morte di quattro membri del Polisario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale inasprimento di tensioni giunge mentre è in corso la visita, iniziata ieri, di una delegazione degli Stati Uniti, guidata dal vicesegretario di Stato per gli affari nordafricani, Joshua Harris. Secondo quanto riferito dal dipartimento di Stato Usa sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), Harris, giunto ieri nel campo profughi di Tindouf, nell’Algeria meridionale, è in visita da ieri in Marocco e, successivamente, in Algeria, “per tenere consultazioni sulla sicurezza regionale e ribadire il pieno sostegno degli Stati Uniti a processo politico delle Nazioni Unite per il Sahara”. Ieri, Harris ha incontrato il segretario generale del Polisario, Brahim Ghali, e una delegazione di membri del fronte, oltre che diversi rappresentanti di orgenizzazioni non governative e umanitarie attive nella regione. Il vicesegretario di Stato Usa, durante i colloqui, ha sottolineato “l’importanza del pieno sostegno e dell’impegno con l’inviato speciale Onu, Staffan de Mistura, in uno spirito di realismo e di compromesso, negli sforzi per realizzare una soluzione politica durevole e dignitosa per la popolazione del Sahara occidentale”. (Mar)