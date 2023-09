Energia: Edison, primo settore economico in Europa e in Italia per intensità di investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo scenario evolutivo deve, infine, essere sottolineato come ogni progresso del sistema economico e produttivo umano vada di pari passo con un cambiamento del sistema energetico e il passaggio verso il paradigma della Società del Futuro non fa eccezione. L’energia è il settore con il maggiore e più diffuso impatto sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (6 SDG e 28 target), è il primo settore economico in Europa e in Italia per intensità degli investimenti (pari al 39 per cento del valore aggiunto generato) e potrà abilitare nuove filiere produttive, modelli di coinvolgimento diffuso e responsabile, e una transizione ecologica sostenibile e sicura. Lo Studio identifica un possibile paradigma di sviluppo (la "Società 5.0") che si pone l’obiettivo di essere prospera avendo al centro il benessere dell’essere umano ("humancentered society") secondo principi di equità, sicurezza, sostenibilità e inclusività. L’evoluzione verso una Società del Futuro così caratterizzata significa ripensare i modelli operativi connessi a tre dimensioni chiave dello sviluppo umano, che sono descritti nello Studio, ovvero nuove città (come vivremo), nuovi modelli produttivi e organizzativi (come lavoreremo), nuove comunità (come ci relazioneremo). In questo quadro multidimensionale, l’energia costituisce il fattore abilitante di gran parte dei paradigmi evolutivi presentati, e quindi dei benefici connessi. Nelle città, tramite lo sviluppo di sistemi energetici più efficienti e sostenibili a supporto della mobilità e dei luoghi di vita; nelle imprese, guidando il percorso di transizione dei modelli produttivo-organizzativi verso gli obiettivi di sostenibilità, tramite tecnologie e paradigmi green e secondo principi di collaborazione (grazie ai distretti industriali); nelle comunità, ponendo il tema della coesistenza con l’ambiente e con gli altri attori al centro dei nuovi modelli formativi ed educativi, affermandolo quindi come principio sociale fondamentale. Per concludere, lo studio contribuisce a mettere in luce l’importanza di guardare al futuro, pensando alle sfide da affrontare ma anche alle opportunità a nostra disposizione: in altre parole, la necessità fondamentale di gestire il cambiamento (tecnologico, ambientale, geopolitico, sociale). Guardando al 2050, emerge la progressiva affermazione di un modello di energia sostenibile (economicamente, ambientalmente, socialmente, tecnologicamente), sicura, diffusa e partecipata, con il coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder pubblici e privati, collettivi ed individuali con impegni crescenti di dialogo strutturato, e il pieno sviluppo delle fonti rinnovabili, delle nuove tecnologie e dei servizi energetici e ambientali con una rinnovata potenzialità di questi sistemi di alimentare proprio i nuovi modi di vivere, lavorare e relazionarsi. (Com)