Spagna: Albares, in Ue non c’è opposizione a rendere catalano, galiziano e basco lingue ufficiali

- Il governo spagnolo non vede opposizione tra gli Stati membri dell’Unione europea all’inclusione di catalano, galiziano e basco tra le lingue ufficiali dell’Ue. Lo ha detto il ministro degli Esteri uscente, Jose Manuel Albares, intervistato dall’agenzia di stampa “Europapress”. Albares ha inviato sulla questione una lettera al Consiglio europeo il 17 agosto, iniziativa che era parte degli accordi raggiunti con Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Uniti per la Catalogna (Jxcat) per l’elezione della socialista Francina Armengol alla presidenza del Congresso dei deputati. Il ministro degli Esteri è sicuro che la proposta fatta dall’esecutivo di Madrid verrà accolta il 19 settembre. “Non so di nessun Paese che, pubblicamente o meno, si è opposto alla richiesta”, ha detto Albares, ricordando che la decisione del Consiglio richiede l’unanimità. A proposito delle tempistiche per il riconoscimento dell’ufficialità di catalano, galiziano e basco, il ministro ha detto che “sono difficili da prevedere”. “Non posso pronunciarmi finché non vedo come si svilupperà il dibattito il 19 settembre”, ha spiegato. (Spm)