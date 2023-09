Pil: Tajani, parziale riduzione, non va drammatizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una situazione parziale di riduzione del Pil, “che non va drammatizzata”. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa a Cernobbio per il secondo giorno del Forum Ambrosetti. “Purtroppo - ha spiegato - la situazione economica in Europa è quella che è, la situazione dell’industria tedesca provoca delle ripercussioni anche nel nostro Paese e l’industria dell’auto italiana fornisce gran parte delle componenti delle auto tedesche, quindi, se decresce l’industria tedesca decresce anche l’industria italiana”. “Purtroppo l’inflazione, con l’aumento dei tassi deciso dalla Bce, insieme le due cose hanno provocato un problema alla nostra economia”, ha concluso. (Rem)