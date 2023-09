Governo: Tajani, privatizzazioni sul tavolo, discussione da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poniamo sul tavolo della maggioranza e del dibattito politico il tema delle privatizzazioni. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa a Cernobbio per il secondo giorno del Forum Ambrosetti. “Ho fatto l’esempio dei porti spiegando bene che non si possono vendere i beni demaniali. È ovvio che il riferimento è ai servizi dei porti, è un esempio”, ha sottolineato il ministro. “Penso, per esempio, che si possano anche dismettere alcuni beni immobiliari pubblici o si possono utilizzare beni immobiliari pubblici, sgravandolo lo Stato dall’affitto di edifici che oggi ospitano uffici istituzionali”, ha proseguito evidenziando che “l’abbiamo messo sul tavolo, non è nel programma del governo. È una discussione che si deve fare”. (Rem)