Partecipate: Santori (Lega), progetto rilancio Risorse per Roma oscuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda il rilancio della società Risorse per Roma "la scelta del sindaco Gualtieri di affidare alla società il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e il futuro della Capitale, non solo non convince, ma desta preoccupazione, perlomeno fino a quando non sarà chiaro chi davvero avrà nelle mani il volano di quella che dovrebbe essere la ripartenza di Roma". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. "Dall'urbanistica con tutte le pratiche sensibili ferme da anni fino ai centri sportivi in totale abbandono con questo cambio del contratto di servizio si consegnano i pieni poteri a una società del Comune di Roma calpestando quelle modalità di trasparenza e attenzione alla valorizzazione interna del personale che fa emergere con chiarezza quale siano le intenzioni del sindaco Gualtieri - spiega -. Incompetenza, superficialità e ritardi non sembrano essere sufficienti per garantire quell'esperienza e quella professionalità necessarie in campi quali l'urbanistica, l'architettura e l'inclusione scolastica e sociale, decisivi per far sì che Roma si trasformi, finalmente, da brutto anatroccolo in cigno. Siamo convinti - conclude - che la Capitale meriti di più e di meglio di un progetto di rilancio oscuro, un percorso che peraltro rischia di essere affidato ai soliti amici degli amici per finire poi in un vicolo cieco". (Com)