Abruzzo: Fd'I Municipio Roma III, chiesto minuto di silenzio in Consiglio per orsa uccisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Fratelli d'Italia al Municipio Roma III, Manuel Bartolomeo, ha presentato richiesta al presidente del Consiglio del Municipio "con la richiesta di un minuto di silenzio, durante la seduta del prossimo consiglio, per l'orsa Amarena, brutalmente uccisa nei giorni scorsi". Lo afferma in una nota Bartolomeo. "Dopo i fatti accaduti a San Benedetto dei Marsi ho voluto presentare una nota al presidente del Consiglio del Municipio III di Roma con la richiesta di un minuto di silenzio, durante la seduta del prossimo consiglio, per l'orsa Amarena, brutalmente uccisa nei giorni scorsi - spiega -. Una richiesta indubbiamente insolita, la prima nel suo genere su questo territorio riferita a un animale. Vuole essere un messaggio forte, chiaro, un auspicio verso la sensibilizzazione dell'essere umano nei confronti degli animali. Un ringraziamento ai consiglieri che hanno voluto sottoscrivere la nota", conclude. (Com)