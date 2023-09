Consumi: Coldiretti, con +43 per cento zucchero al top rincari autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un balzo del +43 per cento a far segnare il maggior incremento dei prezzi nel carrello è lo zucchero con oltre quattro pacchi su cinque che arrivano dall'estero. E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti sui dati Istat sull'inflazione ad agosto sui prodotti protagonisti della stangata di autunno che hanno registrato i maggiori rincari nella busta della spesa. Lo zucchero - sottolinea la Coldiretti in una nota - è peraltro un ingrediente presente in circa l'85 per cento dei prodotti alimentari realizzati a livello industriale, con un effetto valanga sui prezzi di gran parte degli alimenti trasformati sugli scaffali. A fronte di un consumo di oltre 1,7 milioni di tonnellate, l'Italia ha una produzione di appena 150mila tonnellate, ridotta drasticamente a causa dei cambiamenti climatici con la chiusura di ben 17 zuccherifici su 19 negli ultimi venti anni. (segue) (Com)