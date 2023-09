Italia-Cina: ministro Tajani inizia domani visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà in missione ufficiale in Cina e Kazakistan da domani, domenica 3 settembre, fino a martedì 5 settembre. La prima parte della visita, riferisce una nota della Farnesina, sarà dedicata a numerosi impegni culturali, a testimonianza dell’estrema rilevanza di questa dimensione nel rapporto bilaterale con Pechino. Seguiranno, lunedì 4 settembre, importanti incontri istituzionali. Il vicepremier co-presiederà insieme al suo omologo, Wang Yi, la XI sessione plenaria del Comitato intergovernativo Italia-Cina, la prima a tenersi dal 2020. A questo impegno si aggiungeranno incontri bilaterali con il ministro degli Esteri Wang Yi e il ministro del Commercio Wang Wentao. Tema centrale della visita sarà il rilancio del dialogo bilaterale nei settori di comune interesse, nel quadro del Partenariato strategico globale istituito nel 2004 dal presidente Berlusconi e dall’allora primo ministro cinese Wen Jiabao. (segue) (Com)