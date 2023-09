Italia-Usa: Tajani, lavoriamo per rafforzare la cooperazione a 360 gradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia lavora per rafforzare ulteriormente la sua cooperazione a 360 gradi con gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio su X (ex Twitter). A Cernobbio, a margine del Forum Ambrosetti, c’è stato un incontro “con una delegazione bipartisan di senatori Usa. Abbiamo ribadito l’importanza strategica della nostra amicizia e delle relazioni transatlantiche”, ha scritto il vicepremier Tajani. (Res)