Mps: Freni, cautela su privatizzazione, fretta non è buona consigliera

- Sulla privatizzazione di Mps,” la fretta non è una buona consigliera, starei cauto, si tratta di società quotate, soggette a vigilanza comunitaria. Nel momento in cui il governo riterrà maturi i tempi per la cessione di Mps certamente comincerà a valutare il processo di cessione”. Lo ha detto il vice ministro all’economia Federico Freni a Cernobbio in occasione della seconda giornata del forum Ambrosetti. “La maturazione di questo tempi - ha spiegato - non dipende solo dalla volontà del governo, ma anche da fattori esogeni come l’andamento della Borsa, l’andamento più generale dei mercati, l’andamento del titolo di Mps e del sistema bancario più in generale”. “Certamente Mps verrà il giorno in cui sarà ceduta, ma la fretta non è un buona consigliera, soprattutto in queste vicende”. (Rem)