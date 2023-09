Iraq: almeno 16 pellegrini morti e 13 feriti in un incidente tra le città di Dujail e Samarra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, un comunicato stampa diramato dal ministero dell’Interno e diffuso da “Ina” ha riferito che il ministro dell’Interno, Abdul Amir al Shammari, capo della Commissione suprema per la sicurezza (istituito in occasione delle festività di Arbaeen) è giunto questa mattina nel governatorato di Najaf, nel quadro delle visite presso i centri maggiormente interessati dai movimenti di pellegrini sciiti. Accompagnato dal comandante delle Guardie di confine e da diversi ufficiali delle Forze armate, Al Shammari ha ispezionato la strada che conduce da Najaf a Kerbala, l’asse principale verso il centro delle celebrazioni, in programma per il 5 e 6 settembre. (Res)