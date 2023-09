Ustica: Tajani, serve prudenza, relazioni tra stati non legate a un’intervista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna fare tutti gli accertamenti necessari, bisogna sempre essere prudenti, non entusiasmarsi e non estremizzare le posizioni”. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a Cernobbio in occasione della seconda giornata del forum Ambrosetti. “Bisogna essere prudenti, tocca alla magistratura indagare. Le relazioni tra Stati non sono legate a un'intervista”, ha sottolineato il ministro. (Rem)