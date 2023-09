Sport: Cio, atleti di Russia e Bielorussia non parteciperanno ai Giochi asiatici 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti di Russia e Bielorussia non parteciperanno ai Giochi asiatici di Hangzhou, in Cina, previsti dal 23 settembre all’8 ottobre. Lo ha confermato il Comitato olimpico internazionale (Cio) all’agenzia di stampa russa “Tass”. “L’idea della partecipazione di atleti con passaporti russi e bielorussi ai Giochi asiatici 2023, come discussa al summit olimpico del dicembre 2022, è stata esaminata ma si è rivelata infattibile per ragioni tecniche”; ha spiegato il Cio. A luglio il Consiglio olimpico d’Asia aveva sostenuto la proposta di consentire agli atleti russi e bielorussi di competere ai Giochi di Hangzhou, allocando loro 500 posti e lasciando alle federazioni il compito di gestire la loro ammissione alle competizioni sportive. A marzo il Cio aveva raccomandato alle federazioni di consentire loro di prendere parte alle competizioni con uno status neutrale a patto che gli atleti non fossero legati alle forze armate. Molte federazioni, tuttavia, non hanno seguito la raccomandazione o hanno rinviato la decisione. (Rum)