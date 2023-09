Libia: Tajani, sul nuovo ambasciatore italiano nessuna bocciatura e nessun veto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul nuovo ambasciatore italiano in Libia “nessuna bocciatura dell’Italia e nessuno veto all’Italia”. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a Cernobbio in occasione della seconda giornata del forum Ambrosetti sottolineando che “bisogna dire le cose come stanno, perché qualcuno ha scritto cose non vere. L’ambasciatore d’Italia presso la Libia è ambasciatore a tutti gli effetti e ha avuto il gradimento da parte dello stato libico, quindi è ambasciatore a tutti gli effetti”. “La questione che riguarda i rappresentanti del servizio esterno dell’Unione europea - ha proseguito - è una questione che non riguarda l’Italia”. “Se poi il servizio esterno candida un italiano è un altro discorso, ha puntualizzato il ministro - ma non si tratta dell’ambasciatore d’Italia perché sembra che siano state respinte le credenziali dell’ambasciatore d’Italia. Poche settimane fa si è insediato il nuovo ambasciatore italiano, tutto a posto, tutto in regola”. (Rem)