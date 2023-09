Ue: Gentiloni, recessione evitata, previsioni aggiornate l’11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano economico “credo che possiamo dire di aver reagito positivamente a due crisi enormi, di aver evitato una recessione, abbiamo avuto nel secondo trimestre una lievissima crescita. Aggiorneremo le nostre previsioni economiche il prossimo 11 settembre”. Lo ha dichiarato il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, rispondendo ai giornalisti in occasione del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. ”Certo la crescita rallenta perché sulla manifattura pesano i costi sull’energia, pesa soprattutto per alcuni paesi il rallentamento della Cina – ha aggiunto Gentiloni -. Speriamo che nel settore dei servizi la stagione turistica contribuisca anche alla ripresa della crescita”. Stamattina “abbiamo avuto come di consueto qui a Cernobbio una mattinata di discussione sull’Europa. Credo che quello che emerge da questa discussione su politica estera, economia e futuro sull’Unione Europea è una domanda di Europa, il che in generale credo che sia un fatto molto positivo. Naturalmente bisogna che l’UE sia in grado di rispondere a questa domanda” ha spiegato Gentiloni, ribadendo infine: “daremo una valutazioni di previsioni l’11 settembre” . (Rem)