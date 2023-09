© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io andrò a Pechino oggi pomeriggio anche per chiedere alla Cina di intervenire nei confronti della Russia per spingere il Cremlino a fare passi avanti verso una pace giusta che significa l’indipendenza e la libertà dell’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a Cernobbio in occasione della seconda giornata del forum Ambrosetti. (Rem)