Libano: due esplosioni nel campo profughi di Ain al Hilweh, scambio di accuse tra fazioni

- Due esplosioni, verosimilmente riconducibili al lancio di due granate, si sono udite questa mattina nel campo profughi di Ain al Hilweh, nei pressi di Sidone, nel Libano meridionale. Secondo l’agenzia di stampa libanese “Nna”, le due esplosioni sono dovute al “lancio di due granate tra due scuole del quartiere di Tawari, ma non vi sono segnalazioni riguardo feriti”. Quanto ai responsabili, il quotidiano libanese “L’Orient le Jour” riferisce che le due fazioni rivali di Al Fatah (lo stesso movimento che guida l’Autorità nazionale palestinese, Anp) e di Jound al Cham (da non confondersi con l’omonimo gruppo jihadista ceceno, attivo nella guerra civile siriana) si sono scambiate accuse reciproche. In un comunicato stampa diramato questa mattina da Fatah, infatti, si legge che “i membri dello Stato islamico che appartengono a Jound al Cham, che sono in maggioranza siriani e occupano le scuole dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, portano avanti la loro campagna terroristica nel quartiere di Tawari, lanciando nella notte due granate contro gli abitanti, per poi accusare Fatah”. “Il loro scopo”, si legge nello stesso comunicato, “è di indurre gli abitanti a chiedere la rimozione dei posti di controllo attorno al campo, per consentire alle persone di abbandonarlo e di sfuggire alla giustizia. Da parte sua, Jound al Cham ha accusato Fatah di “tradire gli abitanti di Ain al Hilweh e di violare gli accordi conclusi”, in riferimento al cessate il fuoco concordato lo scorso primo agosto. Quest’ultimo, infatti, “prevedeva il ritiro di ogni gruppo armato dal campo e la tutela dell’area in cui sono insediati i membri di Jound al Cham”, prosegue il movimento nel comunicato. Lo scorso 22 agosto, il Comitato di azione congiunta palestinese aveva lanciato un appello a garantire la sicurezza a Ain al Hilweh e a consegnare alla giustizia i responsabili degli scontri armati di luglio. (Lib)