Roma: incendio al Trullo, proseguono operazioni spegnimento, collassato il tetto del capannone

- A cinque ore dall'inizio dell'incendio il capannone in Vicolo del Monte delle Capre 86, al Trullo, continua a bruciare. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme e sono riusciti a circoscrivere il rogo. Il tetto del capannone, però, è collassato al centro della struttura dove continuano a bruciare materiali di varia natura. Altre due autobotti sono state inviate sul posto ed è stato richiesto l'intervento della polizia locale per la chiusura delle strade e la rimozione delle auto parcheggiate nelle vie limitrofe. Sul posto sono presenti anche Acea e Italgas per la messa in sicurezza degli impianti. (Rer)