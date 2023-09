Ucraina: fonti stampa, ministro Difesa Reznikov verrà sostituito la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, verrà sostituito la prossima settimana. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Rbc Ucraina” in base a quanto appreso da fonti informate. Come già circolato in precedenti indiscrezioni di stampa, Reznikov dovrebbe essere sostituito dal direttore del Fondo per le proprietà statali, Rustem Umerov. Nell’incarico di quest’ultimo dovrebbe subentrare Olha Pishchanska, attualmente alla guida della Commissione antimonopoli. A quest’ultimo ruolo dovrebbe invece essere nominato il governatore regionale di Donetsk, Pavlo Kyrilenko. Il Parlamento dovrebbe nominare anche un nuovo ministro della Cultura nella persona di Yulia Fediv, ex direttrice del Fondo per la cultura (Ukf). (Kiu)