Usa: Tajani, non devono essere lasciati soli, Ue faccia di più per contare nella Nato

- Non ho mai detto “che l'Italia non deve seguire gli Stati Uniti, ho detto che gli Stati Uniti non devono essere lasciati soli”. Lo ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a Cernobbio in occasione della seconda giornata del forum Ambrosetti precisando il senso di una frase pronunciata durante il suo intervento in sala. "Le relazioni tra Italia e Stati Uniti - ha sottolineato - rappresentano una delle stelle polari della nostra politica estera, ho detto che l'Europa deve fare di più per contare all'interno della Nato, deve fare di più anche per essere presente sui palcoscenici internazionali e non costringere gli Stati Uniti a essere da soli”. (Rem)