Viabilità: Anas, su rete statale traffico intenso ma senza criticità in ultimo fine settimana di controesodo

- Traffico intenso ma al momento senza particolari disagi sugli oltre 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas società del Polo infrastrutture gruppo Fs italiane. Il fine settimana di controesodo, contrassegnato dal bollino rosso, è - spiega una nota di Anas - caratterizzato dagli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza, con circolazione sostenuta dalle località di mare, di montagna e dai valichi di confine in direzione in direzione dei centri urbani. In Basilicata permane la chiusura, in via precauzionale, della strada statale 18 "Tirrena Inferiore" a Maratea (PZ) dove, nel tardo pomeriggio di ieri, il sistema di monitoraggio geotecnico di versante ha segnalato alcune anomalie. Il personale Anas è al lavoro per consentire la riapertura del tratto per le 11:00 di oggi. Inoltre si ricorda che per agevolare la circolazione nell'intero periodo delle partenze e dei rientri anche in questo week-end, come deciso da Anas restano sospesi gli oltre 800 cantieri. Infine, nella giornata di domani, domenica 3 settembre, al fine di agevolare i flussi di traffico sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti dalle ore 7:00 alle ore 22:00. (Com)