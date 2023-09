Municipio Roma VI: presidente, escludere clan mafiosi da diritto a case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della rigenerazione urbana prevista dal Piani urbani integrati (Pui) e dai fondi destinati al territorio di Tor Bella Monaca "propongo che sia istituito un protocollo d'intesa che escluda definitivamente dal diritto di avere una casa popolare quelle persone coinvolte con i clan mafiosi". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. "Ringrazio il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il prefetto Lamberto Giannini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per gli impegni presi per aumentare il numero di agenti delle forze dell'ordine a Tor Bella Monaca - spiega -. Chiedo inoltre che sia fatto un passo in più, in vista della rigenerazione urbana prevista con il Pui e i 120 milioni di euro del Pnrr che andranno a riqualificare alcune case popolari di via dell'Archeologia. Propongo - prosegue - che sia istituito un protocollo d'intesa, all'interno del Pui di Tor Bella Monaca, che escluda definitivamente dal diritto di avere una casa popolare quelle persone coinvolte con i clan mafiosi". (segue) (Com)